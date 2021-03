Indústria da construção pede para desonerar alíquota de importação de aço e cimento

“Existe no mundo todo uma desordem das cadeias produtivas, não é só no Brasil. Isso é impulsionado pela alta das commodities. Não é um problema específico do segmento de incorporação. A alta de commodities influencia todos os preços”, diz o presidente da associação, Luiz França.

As entidades afirmam que até agora não receberam aceno positivo do governo.

Outra organização do setor, a Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), também está negociando a suspensão temporária das alíquotas desde o início do mês.

“O ideal seria suspender as taxas até o fim do ano para que os efeitos da pandemia possam ser diluídos e a gente retome uma normalidade”, diz o presidente da Secovi-SP, Basilio Jafet.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diante da alta expressiva dos preços dos insumos, o Secovi e o Sinduscon de São Paulo, entidades que representam o setor da construção, solicitaram ao Ministério da Economia a desoneração temporária das alíquotas do aço e do cimento.

