Haddad diz que terá reunião conclusiva nesta quarta sobre nova regra fiscal

O projeto de LDO deve ser enviado do Executivo para o Congresso até 15 de abril de cada ano, e ser devolvido para sanção até 17 de julho do mesmo ano.

Haddad disse na última sexta (24) que a proposta está fechada pela área técnica e que informações demandadas por Lula seriam fornecidas ao mandatário nos próximos dias. "Agora vamos voltar para o presidente com as respostas às perguntas que ele fez, e só marcar a data [do anúncio]", afirmou.

O cancelamento da viagem de Lula à China, prevista anteriormente para começar no domingo (26), abriu espaço na agenda para que o governo apresente a proposta ainda em março, como queria Haddad. O presidente chegou a dizer que o anúncio da regra fiscal ficaria para abril devido ao compromisso no exterior.

De acordo com o titular da Fazenda, o tema seria debatido nesta terça, mas o encontro foi adiado porque o ministro Rui Costa (Casa Civil) está afastado com gripe.

