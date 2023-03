Brasil perdeu 430 lojas de chocolate em 2 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 430 lojas especializadas em chocolates fecharam as portas nos últimos dois anos, segundo levantamento da empresa de inteligência geográfica de mercado Geofusion.

O movimento é atribuído às incertezas na economia e ao encarecimento dos insumos. Em 2021, o país tinha cerca de 5.410 lojas do ramo, de acordo com o levantamento feito com base nas redes do segmento.

As projeções de vendas para a Páscoa deste ano são tímidas. Dados recentes da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) mostram que o varejo deve registrar um crescimento de 2,8% em vendas de chocolate, totalizando R$ 2,5 bilhões.

O valor, no entanto, deve ficar quase 3% abaixo do registrado na Páscoa de 2019 devido à inflação. Em 12 meses até janeiro, os preços do chocolate em barra e do bombom ficaram 13% mais caros ante os 11% do grupo de alimentação e bebidas, segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).