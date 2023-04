Haddad diz que governo estuda revisar projeção do PIB de 2023 para cima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira (28) que avalia aumentar a expectativa de crescimento da economia do país neste ano. Ele afirmou também que o governo está fazendo a sua parte para o afrouxamento da taxa básica de juros (Selic).

"Vários bancos já reavaliaram a projeção de crescimento do PIB para este ano. A maioria estava apostando em um crescimento inferior a 1% e, hoje, praticamente todo o mercado aposta numa taxa de crescimento muito superior à que estava sendo estimada. Alguns bancos já estão projetando perto de 2% de crescimento. Nós mesmos, da Fazenda, estamos pensando em reestimar para mais a expectativa de crescimento para o ano de 2023."

A declaração foi dada após uma série de reuniões com os setores de higiene pessoal e cervejaria, além de encontros com o superintendente da Susep (Superintendência de Seguros Privados), Alessandro Octaviani, e com o ex-senador José Aníbal.

Questionado sobre a próxima reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), marcada para a semana que vem, Haddad voltou a cobrar uma sinalização do Banco Central para o início da redução dos juros.

"A sinalização do ciclo tem que ser iniciada. Isso que é importante. O investidor estrangeiro que decide abrir uma indústria no Brasil não está pensando no mês que vem, está pensando em um horizonte de médio e longo prazo", afirmou.

Segundo o chefe da pasta econômica, o desemprego é uma preocupação. Ele diz, no entanto, que o último dado do IBGE que apontou aumento para 8,8% nesse indicador no primeiro trimestre em relação aos três meses imediatamente anteriores deve ser atribuído ao efeito das festas do fim de ano.

Historicamente, o primeiro trimestre registra aumento do desemprego. Segundo economistas, a busca por vagas costuma ser impulsionada por fatores como o término dos contratos temporários de final de ano. Apesar da alta, a taxa de desemprego registrada foi a menor para o primeiro trimestre desde 2015.