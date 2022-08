Hackers tentam invadir sistemas e ANP adia divulgação de preços da gasolina

Como medida de segurança, todos os sistemas foram retirados do ar para avaliação dos riscos à segurança cibernética da agência", afirmou a ANP em nota disponibilizada em seu site no final desta tarde.

Em semanas sem feriados, essa pesquisa costuma ser divulgada pela ANP por volta das 18h de sexta-feira. Porém, pelo menos até as 19h30 desta sexta, não era possível consultar o sistema com os preços médios da gasolina e de outros combustíveis.

Com a tentativa de ataque, sistemas da agência estão temporariamente fora do ar, entre eles o levantamento de preços semanais dos combustíveis nos postos brasileiros.

