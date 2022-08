Grupo hacker diz ter invadido governo brasileiro

Em abril deste ano, o Conti anunciou ter invadido o órgão de inteligência estatal do Peru. Na mesma época, o grupo lançava campanhas contra sistemas do governo da Costa Rica, impactando agendamentos médicos e pagamentos de impostos.

O Everest despontou no ano passado com campanhas de extorsão.

"Sobre o rumor de roubo de dados do governo brasileiro por um grupo de crackers do exterior, o Serpro afirma que os sistemas desenvolvidos e mantidos pela empresa seguem em plena operação e não há indícios de crime cibernético em nossas bases de dados", afirma.

