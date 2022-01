Grupo de economistas ligados ao PT já reúne 86 integrantes e segue sem porta-voz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - Já são 86 os integrantes do grupo de economistas da Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT, número que não para de crescer. Um dos últimos a aderir é o vereador Eduardo Suplicy (SP), após ter reclamado publicamente por não fazer parte do colegiado, conforme revelou a coluna Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo. Ele é defensor há décadas das políticas de renda mínima. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por enquanto, não nomeou um porta-voz para essa área, e tem dito internamente que é possível que essa posição nem exista durante a campanha eleitoral. Petistas afirmam que, com isso, ele procura demonstrar que será, em última instância, o fiador do programa econômico do partido. Os economistas têm feito reuniões para debater propostas que poderão ser integradas ao programa de Lula.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.