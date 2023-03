Governo de SP prorroga pagamento de ICMS para empresas do litoral

"Os contribuintes dessas cidades devem continuar apurando o ICMS das transações comerciais normalmente, mês a mês. No entanto, o recolhimento do tributo poderá ser realizado a partir de agosto, de maneira gradativa. Não haverá nenhum tipo de correção monetária ou incidência de multa e juros nos valores apurados", diz a gestão em nota.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Governo de São Paulo recebeu o aval do Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) para prorrogar por seis meses o prazo de pagamento do ICMS de empresas localizadas nas áreas do litoral atingidas pela chuva.

