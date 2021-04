Google lança alto-falante inteligente por R$ 850 e disputa mercado com Amazon

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diante do fortalecimento na oferta de caixas de som inteligentes da Amazon no Brasil, o Google lança nesta terça (6) o aparelho Nest Audio, com sugestão de preço de R$ 850. O dispositivo compete com o Novo Echo 4ª Geração, da Amazon, que custa R$ 711 no site da companhia.

Com a chegada do produto, as duas gigantes de tecnologia protagonizam a disputa do mercado brasileiro de alto-falantes inteligentes. A Apple, que vende o equivalente HomePod Mini, não oferece o produto no país -no exterior, custa cerca de US$ 99 (cerca de R$ 560).

O Next Audio utiliza o Google Assistente (sistema de inteligência artificial da empresa, presente em serviços como a busca) e aposta na potência da caixa de som.

Segundo a companhia, foi criado por uma equipe que inclui músicos, produtores musicais, designers de som e especialistas em aprendizado de máquina.

"Nosso objetivo é garantir que o Nest Audio seja fiel à sonoridade idealizada pelo artista no momento em que gravou a música no estúdio", afirmou Maia Mau, da área de marketing de hardware para a América Latina, em comunicado.

Alto-falantes inteligentes são dispositivos com sistemas de inteligência artificial que respondem a perguntas após um comando de voz (seja "Alexa", no caso da Amazon, ou "ok, Google", no caso da marca homônima).

Eles podem ser programados para ler livros "em voz alta", lembrar de tarefas diárias, tocar músicas e podcasts, ligar para pessoas, entre outros. Os dispositivos também se conectam a outros aparelhos inteligentes, como lâmpadas, televisores e relógios.

O Nest Audio é retangular, mede 17,5 cm de altura e 12,4 cm de largura, e pesa pouco mais de 1 kg. Até então, o Google oferecia no Brasil o Nest Mini (cerca de R$ 250 nas principais varejistas), uma versão compacta do produto desta terça (com menos de 10 cm de diâmetro e 200 gramas de peso).

"É uma reação à forte presença da Amazon, que colocou toda a linha à disposição no país, desde às mais baratas até um que custa cerca de R$ 1.900 [que tem uma tela de 10 polegadas acoplada]", diz Eduardo Pellanda, especialista em tecnologias da informação e doutor em comunicação pela PUC-RS.

Em relação à facilidade de uso, a principal diferença entre os aparelhos das duas marcas está na integração com outros serviços.

Ao comprar um aparelho da Amazon, o cliente precisa configurar sua conta do Google no aplicativo de celular para poder receber alertas da agenda, por exemplo. No alto-falante do Google, todos os serviços da companhia vêm integrados.

Google e Amazon lançaram praticamente juntos seus alto-falantes inteligentes adaptados ao Brasil.

Em outubro de 2019, a Amazon anunciou a Alexa em português. Um mês antes, criou em um plano de assinaturas de R$ 9,90, com frete, serviço de streaming de música e de vídeo. O Google passou a vender o Nest Mini em novembro.

No lançamento desta terça, a empresa oferece três meses de gratuidade no YouTube Premium, streaming da plataforma que custa R$ 20,90 por mês. No Brasil, mais de uma centena de dispositivos inteligentes fazem parte do ecossistema do Google Assistente, como Positivo, Multilaser, TCL, iRobot, LG e Sony.