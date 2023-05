Galípolo, indicado para o BC, visita feira do MST e leva 'abraço' de Haddad

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, se reuniu nesta sexta-feira (12) com integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) durante sua visita à feira nacional organizada pelo movimento social, em São Paulo.

Indicado à diretoria do Banco Central pelo governo federal, Galípolo compareceu ao local como ministro interino, representando o chefe da pasta, Fernando Haddad.

"A gente vem de uma sociedade conflagrada e tem que normalizar o diálogo. Eu estava em um evento da avenida Faria Lima [centro financeiro localizado na capital paulista], e agora vim conhecer a feira do MST", afirmou à coluna.

O secretário-executivo da Fazenda também transmitiu um "abraço" de Haddad ao movimento.

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, é esperado na Quarta Feira Nacional do MST no sábado (13). O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também deve comparecer.