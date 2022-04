Futuro dos criadores não deve ficar nas mãos das redes sociais, diz chefe do Instagram

"Alguns dos blocos são tecnológicos e outros são mais amplos", respondeu. "Por exemplo, fazer com que as pessoas entendam que podem possuir uma coisa digital e que os criadores e o público podem estabelecer um relacionamento direto, sem depender de redes sociais."

Ao ser questionado pelo apresentador do TED Chris Anderson se ele não estava apenas tentando melhorar sua reputação com os influenciadores e o que de fato estava fazendo para criar esse novo modelo, Mosseri respondeu que o Instagram "tentava construir alguns dos blocos fundamentais de construção".

"A história nos ensinou que a tecnologia tirará o poder do establishment e o dará aos indivíduos. Isso é verdade desde antes do advento da imprensa. Mas não é uma linha reta, há sempre solavancos e desvios ao longo do caminho. A internet não é exceção, e sua promessa original era dar poder nas mãos das pessoas."

"Fundamentalmente, o ecossistema do criador é instável, a economia é inconsistente. Os maiores criadores tendem a ser pagos em excesso, e os menores tendem a ser mal pagos", disse Mosseri à Folha de S.Paulo, após sua apresentação na terça-feira (13) no TED, que acontece em Vancouver até quinta-feira (14).

