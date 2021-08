Fogo avança sobre lavouras e pode pressionar preços

Além da perda da safra, o estudo considera insumos utilizados, reestabelecimento do plantio direto, comprometimento de maquinário e gasto com multas, caso o fogo atinja a reserva legal.

Os prejuízos no campo podem refletir num novo fator de alta do preço do grão. O Imea (Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária) calcula em até R$ 8.500 por hectare o custo para o bolso do produtor de milho caso a safra fique comprometida pelo fogo. Para o algodão, o custo é de até R$ 20,6 mil/ha.

No Paraná, foram 2.179 focos de incêndio de julho a 8 de agosto, mais que o dobro do mesmo período de 2021.

Em Mato Grosso, cerca de 740 mil hectares (quase cinco vezes a cidade de São Paulo) foram atingidos por queimadas de janeiro a julho deste ano, segundo análise do Instituto Centro de Vida (ICV) em dados da Nasa -dois terços dos incêndios ocorreram em imóveis rurais. Em agosto, o sistema BDQueimadas, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), já contabiliza outros 3.000 focos.

