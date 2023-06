Flamengo e São Paulo lideram média de público no Brasileiro

Já o Red Bull Bragantino aparece na lanterna, com 4.173 de média de público. O ranking não leva em consideração, no entanto, a capacidade de cada estádio.

O time carioca lidera o ranking com média de 55.674 torcedores em seus jogos, seguido pelo paulista, com 49.504 —o Flamengo já disputou seis jogos como mandante. O levantamento, publicado nas redes sociais pelo Brasileirão, foi feito pelo jornalista Rodolfo Rodrigues, que tem parceria com a competição.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Flamengo e São Paulo ostentam as duas maiores médias de público até a décima rodada do Campeonato Brasileiro de 2023.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.