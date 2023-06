Americanas confirma que trio de bilionários pode ser impedido de vender ações

Mas estes descontos não ocorreram de fato. Com as supostas negociações vantajosas, a companhia melhorava o seu balanço. Por outro lado, para cumprir o pagamento aos fornecedores, contratava empréstimos e aumentava o seu passivo.

O relatório foi baseado em documentos do comitê de investigação independente, criado no final de janeiro. A Americanas afirma que a fraude ocorria na suposta contratação de bônus junto à indústria -uma prática comum no varejo, quando fabricantes dão descontos para grandes encomendas.

"Em que pese ainda não haver consenso com seus credores financeiros em relação à última proposta apresentada, a companhia segue empenhada em manter negociações construtivas com seus credores em busca de uma solução que permita a continuidade de suas atividades", continua o texto.

abrangência desse 'lock-up' ainda está em discussão no âmbito do acordo mais amplo", afirma.

No comunicado à CVM, a Americanas diz que a implantação de uma cláusula de "lock-up", como é conhecido o impedimento para venda de ações, é parte "de uma negociação mais ampla" com credores. "A

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Americanas confirmou em comunicado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) que as negociações com bancos credores incluem uma cláusula que impede que seus acionistas de referência vendam suas ações por um determinado período.

