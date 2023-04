Fim do ICMS na troca de mercadorias de uma mesma empresa vai valer em 2024

Em sua avaliação, as operações praticadas e as estruturas negociais concebidas pelos contribuintes, sobretudo em relação a beneficiários de incentivos fiscais de ICMS em operações interestaduais, devem ser protegidas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O STF (Supremo Tribunal Federal) confirmou, nesta quarta-feira (19), o resultado do julgamento sobre o destino dos créditos de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), uma decisão que favorece empresas do varejo.

