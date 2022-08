Fiesp troca verde-amarelo por branco em carta sobre tensão institucional de Bolsonaro

O documento do ano passado, publicado nos jornais, tinha as cores verde e amarelo, enquanto o deste ano tem fundo branco.

Outra diferença do documento atual foi o endosso imediato da Febraban. Na versão do ano passado, Caixa e Banco do Brasil ameaçaram deixar a federação dos bancos caso a entidade aderisse ao manifesto. O então presidente da Caixa, Pedro Guimarães, hoje fora do banco por causa das denúncias de assédio sexual, era um dos principais articuladores do desembarque.

Chamado de "A Praça é dos Três Poderes", o documento anterior também apontava preocupação com a tensão institucional do governo Bolsonaro na época, mas era menos assertivo.

