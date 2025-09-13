   Compartilhe este texto

Fazenda tem mais de 10 mil servidores em home office, e tema entra na reforma administrativa

Por Folha de São Paulo

13/09/2025 11h00 — em
Economia



BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério da Fazenda lidera entre os órgãos federais com mais servidores em regime de teletrabalho de forma parcial, integral ou no exterior. Ao todo, 10.090 pessoas estão nessa condição, o equivalente a 47,1% do quadro. A pasta tem 42 servidores trabalhando remotamente do exterior.

Segundo levantamento da Folha de S.Paulo com base no Painel de Pessoas em PGD (Programa de Gestão e Desempenho), 145.279 servidores (32,47%) aderiram ao modelo. Desse total, 97.159 (21,7%) trabalham na modalidade de teletrabalho e 48.120 (33,12%) de forma presencial.

Criado por decreto em 2023, o programa busca melhorar o desempenho das instituições, priorizando a entrega de resultados e metas em vez do controle de horas ou da presença física.

Os dados consideram apenas servidores ativos. Ficam de fora da conta integrantes da Defensoria Pública da União, estagiários, hospitais federais e institutos de saúde, além do Programa Mais Médicos e de oficiais militares.

O teletrabalho entrou em evidência na discussão da reforma administrativa. Após o coordenador do grupo de trabalho da Câmara que prepara uma proposta, deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), antecipar ao C-Level Entrevista, videocast semanal da Folha, que iria incluir no texto uma limitação do teletrabalho a um dia da semana, as resistências a mudanças aumentaram.

O deputado diz que o levantamento reforça a necessidade de uma regulamentação nacional para todos os servidores públicos. Ele vê abusos na adoção do teletrabalho, mas ressalta que há órgãos que estabeleceram regras disciplinadoras. Cita o caso do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

No setor privado, o tema também ganhou evidência depois que o Itaú Unibanco demitiu cerca de mil funcionários após monitorar por quatro meses aqueles que estavam em regime híbrido ou totalmente remoto. O banco considerou baixa a produtividade no home office.

No Ministério da Fazenda, a adesão ao teletrabalho é visível. A Folha de S.Paulo percorreu o prédio da Esplanada, em Brasília, nos últimos dias e encontrou corredores e salas vazias. Em uma das visitas, registrada em fotos, havia no máximo três pessoas em cada sala dos segundo e terceiro andares, além de corredores desertos. Em outros ministérios, o cenário é similar.

A pasta afirma que o modelo de teletrabalho adotado não traz prejuízo ao serviço, pois sua implementação já considera a compatibilidade com as necessidades institucionais de forma a resguardar o interesse público e garantir a entrega dos resultados.

Destacam-se também pelo número de servidores nessa modalidade o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (3.791), a Advocacia-Geral da União (3.181), o Ministério da Saúde (1.872) e Ministério da Agricultura e Pecuária (1.605).

A pasta da Agricultura informou que a primeira fase do PGD, implementada em 2022 com a participação de cerca de 1.200 servidores em áreas como tecnologia, elaboração de normas e pareceres técnicos, foi avaliada de forma positiva. O principal entrave, segundo o ministério, foi o excesso de burocracia do sistema utilizado à época, que exigia grande dedicação ao planejamento, à prestação de contas e à avaliação, o que desestimulou parte das chefias.

Responsável pela área de pessoal do governo, o MGI (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos) afirma que os dados de teletrabalho refletem uma nova forma de organização do serviço público. "Ao tratar de planos de trabalho individuais, associados às metas da unidade, o PGD garante melhor acompanhamento das atividades pelo gestor das equipes."

A ministra Esther Dweck (MGI) afirma que o governo não quer que o servidor vá para o teletrabalho como fuga. Por evitar esse risco, novas regras foram adotadas, segundo Esther. Entre elas, a exigência de que o novo servidor trabalhe presencialmente, assim como o seu chefe. O governo também proibiu a migração de pessoas de um órgão para outro direto para o teletrabalho.

Ana Pessanha, especialista em conhecimento da República.org, vê com preocupação a proposta que obriga apenas um dia de teletrabalho por semana no serviço público e, ainda assim, restrito a um percentual de servidores.

Para ela, a medida representaria uma "redução drástica" diante do cenário atual, em que boa parte do funcionalismo federal atua em regime parcial ou integralmente remoto. A especialista avalia que o debate sobre o tema tem sido pouco guiado por evidências concretas sobre os efeitos do teletrabalho.

Em sua visão, antes de restringir o modelo, seria mais efetivo exigir relatórios anuais padronizados, com indicadores de desempenho, para avaliar a execução do PGD e os resultados de cada regime de trabalho. Ela defende a criação de sanções para órgãos que não cumprirem as regras, como a suspensão da flexibilidade ou o fim do trabalho remoto.

Para o professor da Fundação Dom Cabral, Humberto Falcão Martins, será preciso um bom modelo de gestão do desempenho para que o home office funcione. "Do contrário, fica muito complicado. Vira um regime de quase licença. Não seria desejável, porque a produtividade literalmente cai", afirma. Ele defende uma regulação nacional, mas com ressalvas porque o país é grande e tem características regionais.

Um acórdão publicado pelo TCU (Tribunal de Contas da União) em março deste ano não conseguiu determinar de forma conclusiva se o teletrabalho na administração pública federal é universalmente eficaz, no sentido de identificar melhores práticas comprovadas.

No entanto, o levantamento aponta para o potencial de eficácia e benefícios significativos, ao mesmo tempo em que destaca desafios e lacunas na mensuração e validação desses impactos.

Apesar da dificuldade em validar empiricamente, o levantamento apresenta alguns indícios e expectativas de que o teletrabalho pode ser eficaz e vantajoso. Das 15 unidades que reportaram dados válidos sobre variação de gastos com o PGD, 14 indicaram diminuição de despesas.

A Advocacia-Geral da União mencionou, por exemplo, economia de cerca de R$ 30 milhões em locações de imóveis entre 2019 e 2023, e uma queda de R$ 9,6 milhões nos custos operacionais em 2020 (ano da pandemia).

Para o presidente do Fonacate (Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado), Rudinei Marques, o teletrabalho funciona bem. "Os servidores que saem para PGD têm metas definidas de entregas a serem feitas com prazos estabelecidos", diz.

Marques afirma que o teletrabalho, além de aumentar o desempenho do servidor, diminuiu custos com locação, copeiragem, segurança, energia elétrica e insumos.

Para ele, a proposta do deputado Pedro Paulo é um retrocesso. "Ele simplesmente disse 'ah, vamos reduzir para um dia por semana', mas não dá para fazer as coisas assim."

Bastidores da Política - Águas de Manaus/Grupo Aegea: Compliance às avessas. Problemas à vista Bastidores da Política
Águas de Manaus/Grupo Aegea: Compliance às avessas. Problemas à vista

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Economia

+ Economia


13/09/2025

Grandes empresas de energia solar enfrentam atrasos em aprovações nos EUA

12/09/2025

Usuários reclamam de instabilidade do 5G da Vivo nesta sexta (12)

12/09/2025

PF prende Careca do INSS em desdobramento de operação que apura fraudes no INSS

12/09/2025

PF apreende pintura de Di Cavalcanti e réplica de carro de Senna em operação contra desvios do INSS

12/09/2025

Usuários reclamam de instabilidade do 5G da Vivo nesta sexta (12)

12/09/2025

Números do mercado financeiro

12/09/2025

Cotação das moedas

12/09/2025

Dólar cai a R$ 5,35, menor patamar em 15 meses; Ibovespa fecha em queda

12/09/2025

PF prende Careca do INSS em desdobramento de operação que apura fraudes no INSS

12/09/2025

Lira cria escadinha de indicações em subsidiárias da Caixa até chegar ao Minha Casa, Minha Vida

12/09/2025

Fast Shop contrata CEO e promove reestruturações após escândalo com ICMS

12/09/2025

Dólar cai a até R$ 5,35; Ibovespa recua com ameaça dos EUA no radar

12/09/2025

Meta aumenta preço dos anúncios a partir de 2026 com repasse de tributos

12/09/2025

Golpistas aplicam golpe da falsa biometria para fraudes financeiras

12/09/2025

Dólar cai a até R$ 5,35; Ibovespa recua com ameaça dos EUA no radar

12/09/2025

Medidas de Haddad ajudam a cumprir regras fiscais, mas não controlam dívida, diz FGV

12/09/2025

Com exclusão de celulose e níquel, um quarto das exportações aos EUA fica livre do tarifaço

12/09/2025

Ibovespa cai nesta sexta (12) após máximas e com ameaça dos EUA no radar

12/09/2025

Lira cria escadinha de indicações em subsidiárias da Caixa até chegar ao Minha Casa, Minha Vida

12/09/2025

Google minimiza impacto da IA sobre tráfego de sites e diz que receita para aparecer continua a mesma

12/09/2025

EUA retiraram tarifa de 10% sobre exportações brasileiras de ferro-níquel, diz Mdic

12/09/2025

Dólar abre em leve alta nesta sexta (12) após julgamento de Bolsonaro

12/09/2025

Lira cria escadinha de indicações em subsidiárias da Caixa até chegar ao Minha Casa, Minha Vida

12/09/2025

PF prende Careca do INSS em desdobramento de operação que apura fraudes no INSS

12/09/2025

Brasil precisa reduzir dívida, não apenas estabilizá-la, para retomar grau de investimento, diz Fitch

12/09/2025

Sente-se esgotado no trabalho? Pode ser boreout, e não burnout; veja as diferenças

12/09/2025

Investidores correm atrás de novas ofertas, soja tropeça, mas não cai, e outros destaques do mercado

12/09/2025

PF prende Careca do INSS em desdobramento de operação que apura fraudes na previdência

12/09/2025

ExpoCristã vende Smilingoods, o Bobbie Goods crente, e Netflix cristã


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!