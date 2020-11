Falha no Airbnb suspende contas e reservas de usuários

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma falha no sistema do Airbnb, plataforma de aluguel de imóveis por temporada, fez com que alguns usuários tivessem suas contas desativadas e reservas futuras canceladas.

O problema aconteceu na tarde de quarta-feira (11) e atingiu usuários de diversos países, inclusive do Brasil. O funcionário público Carlos Alberto Arruda, 38, afirma ter entrado em "desespero total" ao tentar acessar sua conta na plataforma na noite de quarta e encontrar seu perfil vazio.

Ele usa o Airbnb há oito anos, como hóspede e anfitrião --nome dado às pessoas que disponibilizam imóveis na plataforma-- e tem três ofertas ativas no site, em Recife. Os 147 comentários que recebeu em suas propriedades ao longo desses anos também sumiram.

"Tenho hóspedes para a próxima semana e não sei o que vou fazer", diz Arruda. Ele calcula que pode perder cerca de R$ 5.000 se não conseguir retomar sua conta.

Em um fórum interno do Airbnb, usuários dos Estados Unidos, Austrália, Canadá e México também relataram que tiveram suas contas desativadas e manifestaram preocupação sobre perder reservas que já estavam programadas.

Clientes que haviam reservado hospedagens com anfitriões que tiveram suas contas suspensas foram informados de que a estadia foi cancelada.

As reservas que Arruda tinha como hóspede também foram perdidas. "Aluguei uma casa para o meu aniversário e precisei cancelar a festa" afirma. Nesse caso, o Airbnb fez o reembolso integral do valor pago.

No Twitter, brasileiros marcaram o perfil da empresa em postagens, na quarta e na quinta (12), dizendo que tiveram suas contas excluídas e que perderam reservas programadas.

Em nota, o Airbnb afirma que falha atingiu "um pequeno grupo de contas de usuários" e aconteceu durante uma manutenção de rotina da plataforma. Diz ainda que vai investigar o ocorrido e tomar medidas para que ele não volte a acontecer.

"O Airbnb pede desculpas aos usuários afetados por este incidente e afirma que restaurou essas contas, além de oferecer suporte para remarcação de reservas impactadas", diz a plataforma. A conta de Arruda, porém, ainda não havia sido reativada até a noite desta sexta (13).