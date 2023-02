Ex-secretário da Receita de Bolsonaro volta para o Twitter e escreve 'patacoadas'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O economista Marcos Cintra, que foi secretário da Receita Federal no governo Bolsonaro, voltou ao Twitter depois de uma temporada fora do ar devido ao inquérito relatado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.