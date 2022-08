Ex-diretora de agência de saneamento assume posto em consultoria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Christianne Dias, ex-diretora-presidente da ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico), que deixou o cargo com o fim do seu mandato em janeiro, agora se associa à assessoria financeira Vallya.

Dias, que foi substituída por Veronica Rios na ANA, assume o posto na Vallya após uma quarentena de seis meses, encerrada nos últimos dias.

Segundo a empresa, ela vai atuar em infraestrutura, na área de especialidade da casa de investimento, que tem projetos de concessão de logística e de parques no portfólio.

Na ANA, Dias atuou na regulamentação do setor após a aprovação do novo marco do saneamento. Dias chega à Vallya no momento em que a empresa expande sua participação em projetos de concessão, especialmente de parques. Na semana passada, foram a leilão dois parques gaúchos, em projeto conduzido pelo BNDES no qual a Vallya atuou como um dos autores do projeto.