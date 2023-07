EUA voltam a subir os juros e taxa atinge maior nível em 22 anos

Após a divulgação da decisão desta quarta, a Bolsa brasileira inverteu o movimento de queda e passou a subir 0,38%, aos 122.472,68 pontos. No mercado americano, o movimento foi de queda, com recuo de 0,19% do S&P 500, de 0,32% do Nasdaq e de 0,07% do Dow Jones.

Analistas, no entanto, avaliam que o Fed deve seguir adotando uma postura cautelosa diante desses dados. Em entrevista após a divulgação da decisão, o presidente do BC americano, Jerome Powell, afirmou que o núcleo de inflação (que exclui itens de maior volatilidade) ainda segue elevado.

Os dados mais recentes de inflação nos EUA mostram uma desaceleração. Em junho, o índice de preços ao consumidor registrou alta de 3% no acumulado em 12 meses, a menor variação em mais de dois anos. Indicadores relativos ao mercado de trabalho também têm mostrado um desaquecimento, embora com alguma volatilidade.

O banco central dos EUA subiu a taxa de um patamar próximo de zero em março de 2022 para mais de 5% na tentativa de desaquecer a economia e, assim, levar a alta de preços do país para dentro da meta, atualmente em 2%.

A expectativa do mercado varia entre o fim do ciclo de altas ou uma nova alta de 0,25 ponto percentual até dezembro. Em junho, o Fed havia projetado que faria mais dois aumentos neste ano.

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Após uma breve pausa no ciclo de alta de juros no mês passado, o Federal Reserve, o banco central dos EUA, voltou a subir a taxa em 0,25 ponto percentual em reunião desta quarta-feira (26), para uma faixa de 5,25% a 5,50% –o nível mais alto em 22 anos— e deixou a porta aberta para novas altas.

