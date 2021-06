Etsy compra ecommerce brasileiro Elo7 por US$ 217 mi

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Etsy, plataforma americana de comércio eletrônico, anunciou a compra do site brasileiro de compras Elo7, que atua no segmento de produtos artesanais. Segundo o comunicado, divulgado nesta segunda-feira (28), o acordo de aquisição é de US$ 217 milhões (R$ 1,07 bilhão).

O valor, no entanto, está sujeito a ajustes relativos ao capital de giro da empresa brasileira, despesas de transação, caixa e endividamento, além de prêmios patrimoniais a serem concedidos a funcionários do Elo7 que atuaram no processo de aquisição.

Em comunicado, a Etsy disse esperar que a compra do Elo7 forneça a ela uma marca local na América Latina, onde a penetração do comércio eletrônico é crescente, mas ainda inferior a 10%.

"Esta transação estabelecerá uma base para nós na América Latina, região de comércio eletrônico pouco aproveitada na qual a Etsy atualmente não tem uma carteira de clientes significativa", disse em nota o diretor executivo da Etsy, Josh Silverman.

Após a conclusão da compra --prevista para o terceiro trimestre de 2021--, o Elo7 vai continuar sediado em São Paulo, operando como um site de comércio eletrônico independente. A administração permanecerá com a atual equipe de liderança.

Considerada a "Etsy do Brasil" por Silverman, o Elo7 é um marketplace dedicado a itens de design, decoração e artesanato. Atualmente, a empresa possui 1,9 milhão de clientes e, aproximadamente, 56 mil vendedores ativos.