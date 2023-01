Empresários se encontram em Miami com apreensão e expectativa sobre primeiros dias de Lula

SÃO APULO, SP (FOLHAPRESS) - Ainda no recesso de fim de ano, empresários do grupo Esfera Brasil não começaram a rodada oficial de encontros com os membros do novo governo, mas já têm feito reuniões informais em que se comentam, obviamente, os primeiros dias do governo Lula. No último evento da agenda, em dezembro, Aloizio Mercadante anunciou os principais nomes de sua diretoria no BNDES.

Nesta semana, João Camargo, presidente do conselho da Esfera, recebeu em sua casa em Miami nomes como o médico Claudio Lottenberg, Jaimes Almeida Junior, do mercado de shoppings, Marcelo Kayath, ex-Credit Suisse, Jay Goldman, também do mercado financeiro, entre outros.

O tom das conversas nesta primeira semana é o de que é preciso dar credibilidade a Fernando Haddad na Fazenda e prestigiá-lo com a expectativa de que as coisas vão melhorar. O clima, porém, não é dos mais otimistas. Apesar da disposição para dar um crédito de confiança ao novo governo, ainda permanece uma certa preocupação com a política fiscal, o maior espinho na garganta destes primeiros dias do ano. Apesar desses sinais de apreensão, há uma crença de uma correção de rota a tempo.