Empresa de tecnologia adapta sistema de recrutamento para candidatos com deficiência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Mindsight, especialista em aplicação de tecnologia para gestão de pessoas, desenvolveu testes acessíveis para o recrutamento de candidatos com deficiências auditivas e visuais.

Segundo a empresa, oito testes que indicam personalidade, habilidades, interesses e raciocínio foram reformulados ou elaborados.

As mudanças incluem contraste, contagem do tempo para conclusão do exercício e leitura de perguntas e respostas para quem tem deficiência visual. Já para pessoas com deficiência auditiva foi incorporado o recurso de libras, que adapta a linguagem de acordo com a região do candidato.

O desenvolvimento durou cerca de um ano e meio e foi baseado em entrevistas com consultorias especializadas e mais de 30 pessoas com diferentes níveis de deficiência, segundo a Mindsight.