Elon Musk diz que tuítes poderão ter textos longos e monetização

Usuários utilizam, ainda, capturas de tela de aplicativos que não têm limitação de caracteres para compartilhar textos no Twitter, algo criticado por Musk ao anunciar que textos mais longos estarão disponíveis na plataforma para "acabar com o absurdo de capturas de telas de bloco de notas".

Hoje, o limite para textos na rede social é de 280 caracteres, o dobro do que era inicialmente. O Twitter, fundado em 2006, era atualizado principalmente por meio de mensagens de SMS e tinha como base os 140 caracteres que limitavam uma mensagem de texto de celular (160 toques, incluindo 20 para o nome do usuário).

