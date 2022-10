Donos de supermercados apontam otimismo pelo terceiro mês

O otimismo acompanha a redução no índice de inflação da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), conforme dados divulgados nesta terça-feira (4). O ritmo de queda, no entanto, já perde força. No mês passado, o recuo foi de 0,22%, o menor das últimas cinco semanas.

