Dólar sobe em dia de decisões de política monetária no Brasil e nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar tinha alta frente ao real logo após a abertura da sessão, com os investidores deixando de fazer grandes apostas em "super" quarta-feira (4) de decisões de política monetária tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.

Às 9:h04 (de Brasília), o dólar à vista avançava 0,30%, a R$ 4,9796 na venda.

Na B3, às 9h04 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,40%, a R$ 5,0230 .

O dólar spot fechou a última sessão em queda de 2,10%, a R$ 4,9645 na venda, sua maior depreciação diária desde 30 de dezembro do ano passado (-2,12%).

Por aqui, a expectativa majoritária no mercado aponta para um aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic ao final do encontro do Copom (Comitê de Política Monetária) do BC, para 12,75% ao ano.

Nos Estados Unidos, os agentes de mercado apostam em uma alta de 0,50 ponto percentual a ser promovida pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), levando a taxa básica de juros norte-americana para 1% ao ano.

Na véspera, o dólar fechou em forte queda de 2,1% frente ao real, cotado a R$ 4,964, após o BC realizar um leilão de venda de dólares no mercado futuro no montante de R$ 1 bilhão.

Apesar da medida do BC, analistas entendem que o processo de valorização do dólar tende a seguir ganhando força, em um cenário de aumento dos juros nos Estados Unidos.

"Acreditamos que a ação do BC será de eficácia limitada para conter a desvalorização do real, uma vez que se trata mais de uma tendência global de valorização do dólar", avaliam os analistas da XP, em relatório.

Já o índice acionário Ibovespa da Bolsa de Valores operou próximo da estabilidade ao longo de praticamente todo o pregão passado, para fechar em leve queda de 0,1%, aos 106.528 pontos.

No exterior, os principais índices acionários americanos terminaram o dia anterior com ganhos modestos. O S&P 500 avançou 0,48% e o Dow Jones subiu 0,20%, enquanto o Nasdaq teve valorização de 0,28%.