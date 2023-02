Dólar dispara, juros sobem e Bolsa cai após falas de Lula sobre Banco Central

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar e os juros ganharam força no mercado brasileiro nesta sexta-feira (3) pressionados pelas críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à independência do Banco Central e ao teto de gastos.

A moeda, que nesta quinta (2) fechou nos R$ 5,04 -o menor patamar desde 29 de agosto de 2022, subiu 2,05% frente ao real, sendo vendida à vista a R$ 5,1470 nesta sexta.

Parte da alta vem do cenário externo, onde a moeda americana mostrou uma força generalizada, principalmente após os dados surpreendentes de emprego nos EUA e os números sobre a atividade de serviços no país.

O Ibovespa fecha o dia em queda, mesmo com leve recuperação de Petrobras e Vale atenuando a pressão vinda do ambiente desfavorável a risco no exterior com os dados fortes dos Estados Unidos.

O índice caiu 1,47%, encerrando o pregão em 108.523 mil pontos. Na máxima, chegou a 110.586 pontos nesta sexta.

Beneficiados pela forte alta do dólar, Suzano (SUZB3) e Klabin (KLBN11) tiveram as maiores altas, de 2,98% e 2,11%, respectivamente, e estão entre os papéis mais negociados no Ibovespa nesta sexta.

Após forte queda nesta quinta, a Petrobras (PETR4) se recuperou com alta de 1,31%, depois que os primeiros nomes da nova diretoria terem sido bem recebidos pelos investidores.

Vale teve novo recuo, fechando em queda de 0,17% nesta sexta, sendo vendida a R$ 88,99.

Já as aéreas Azul e Gol, que surfaram no dólar abaixo aos R$ 5 desta quinta, caíram quase 8% com a alta da moeda americana.

A preocupação com o controle de juros e inflação derrubou os bancos. O Bradesco caiu mais de 2%; o Itaú recuou 0,36% e o Banco do Brasil perdeu 0,63%.

A CVC registrou a maior queda da semana, de 15,18%. A perda veio após a empresa desistir de comprar a startup Ōner Travels, o que ampliaria o processo de digitalização de vendas de passagens.

Após o fechamento do Ibovespa desta sexta, a CVC divulgou fato relevante com a prévia operacional de janeiro e também do quarto trimestre. O documento registra crescimento de 90% nas reservas confirmadas em janeiro de 2023 na comparação com o mesmo mês do ano passado, totalizando cerca de R$ 1,35 bilhão, com a rede de lojas CVC apresentando crescimento de 132% em emissões.

"O resultado expressivo reflete o processo de transformação digital conduzido ao longo de 2022 e consolida a posição da CVC Corp como indutora do crescimento do setor de turismo brasileiro", diz, em nota, a CVC Corp, decretando o fim da pandemia.

As falas do presidente Lula também pressionam todas as curvas de juros. Os contratos com vencimento em 2024 subiram de 13,69% ao ano nesta quinta (2) para 13,83%. No vencimento para 2025, a taxa subiu de 13,06% para 13,29%. Para 2027, os juros avançavam de 12,90% para 13,20%.

Para Luiz Felipe Bazzo, CEO do transferbank, o Ibovespa encerra uma semana de tirar o fôlego dos investidores, com os dados do governo dos Estados Unidos mostrando que ainda é cedo para dizer que a batalha contra inflação está ganha por lá e fatores políticos impactando a volatilidade do índice por aqui.

Em entrevista à RedeTV!, o presidente Lula endossou as críticas à Selic, à meta de inflação e disse querer entender para que serviu o novo status do Banco Central. Ele afirmou ainda que pretende esperar o fim do mandato de Roberto Campos Neto na presidência da instituição para avaliar o sentido de um Banco Central independente e que "vai começar a cobrar" explicações para uma taxa de juros em 13,75% ao ano.

"Os comentários de Lula tendem a elevar as incertezas em torno do cenário de inflação, o que resultará em maiores juros no Brasil e maior instabilidade política. Com as eleições do Congresso Nacional definidas, o mercado precisa de um movimento de tranquilidade, para finalmente focar única e exclusivamente na economia do país. Esses comentários podem significar que estamos próximos de mudança significativa na configuração do Copom", afirma Bazzo. "No geral, o quadro é de cautela", diz.

Gustavo Neves, da Blue3, diz que que as falas de Lula vão "dar uma chacoalhada no mercado". "Mas ele mesmo vai respeitar, porque é algo proposto em lei. São só falas, ele não tomou nenhuma atitude concreta. O problema é que, quando a gente vai conversar com o investidor estrangeiro, ele vê as críticas ao Banco Central com bastante cautela", afirma o analista.

Sobre os indicadores divulgados nesta sexta nos Estados Unidos, os analistas afirmam que os dados acendem o alerta para a trajetória da inflação e dos juros, tanto no cenário internacional quanto no interno.

"O relatório dos Estados Unidos ficou muito acima das expectativas e fez com que o nosso sentimento em relação aos ativos de risco fosse muito mais cauteloso daqui para a frente, porque é muito provável que o banco central americano venha a ficar mais atento e possa manter a elevação da taxa de juros", avalia Neves, especialista em renda variável.

"O desemprego um pouco abaixo do esperado endossa mais a visão do Fed [banco central americano] de juros altos por longo período. Sei que está em linha com o que o Fed tem falado: mercado de trabalho forte, mas sem espiral de salário. Mas o mercado parece que não gostou", diz Bazzo.

Em Wall Street, os principais índices acionários fecharam em forte queda com dados alimentando temores de que o Federal Reserve possa manter as taxas de juros mais altas por mais tempo em sua luta contra a inflação.

O índice S&P 500 ainda registrou um ganho na semana e não ficou muito longe dos maiores níveis em cinco meses, enquanto o índice de tecnologia Nasdaq marcou sua quinta alta semanal consecutiva, sua mais longa série de ganhos desde o final de 2021.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 1,04%, para 4.136,14 pontos. O Nasdaq recuou 1,59%, para 12.006,96 pontos. O Dow Jones caiu 0,38%, para 33.926,01 pontos.

O Departamento do Trabalho dos EUA divulgou a abertura de 517 mil vagas fora do setor agrícola em janeiro, acima das previsões, enquanto o dado de dezembro foi revisto para cima. A média de ganhos salariais por hora, por sua vez, desacelerou.

"O dado forte reacende a perspectiva de que há muito trabalho ainda a ser feito em termos de controlar o nível de atividade da economia e, consequentemente, manter taxas de juros elevadas por um prazo maior do que o que vem sendo colocado na curva", avaliou William Casto Alves, estrategista-chefe da Avenue Securities.