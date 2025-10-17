Dólar cai e Bolsa sobe em dia de agenda esvaziada, com tarifas de Trump e risco de bolha de crédito no radar





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar está em queda nesta sexta-feira (17), com o mercado atento às tratativas sobre as tarifas de importação dos Estados Unidos ao Brasil e à China.

Em dia de agenda esvaziada, os investidores também se posicionam diante de um novo fator de pressão: a saúde financeira de bancos regionais nos Estados Unidos.

O risco de uma bolha de crédito inspira cautela nas operações, depois que suspeitas de fraudes em empréstimos vinculados a fundos imobiliários e pedidos de falência em empresas alavancadas levantaram temores sobre a estabilidade do setor bancário norte-americano.

Às 12h21, a moeda caía 0,25%, cotada a R$ 5,428. Já a Bolsa avançava 0,43%, a 142.813 pontos movimento que vai na contramão dos índices de Wall Street, contaminados pelos temores sobre o sistema bancário.

Na última quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, se reuniram presencialmente na Casa Branca.

Em comunicado divulgado após o encontro, o governo americano disse que as conversas foram muito positivas e combinaram um cronograma de trabalho.

A divulgação de uma manifestação conjunta, assinada pelos dois governos, não é um padrão do Departamento de Estado, indicando uma sintonia entre as partes sobre o teor do encontro.

No comunicado, o representante do Comércio dos EUA, Jamieson Greer, Rubio e Vieira afirmam que houve "conversas muito positivas sobre comércio e questões bilaterais em andamento".

"O embaixador Greer, o secretário Rubio e o ministro Mauro Vieira concordaram em colaborar e conduzir discussões em múltiplas frentes num futuro próximo, estabelecendo um caminho de trabalho conjunto", diz a declaração. As autoridades também acenaram para um encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump "na primeira oportunidade possível".

"É a primeira de uma série de conversas. Tem muito chão pela frente e vai demorar até termos algum resultado concreto, mas o fato de que autoridades brasileiras e americanas estão oficialmente sentando à mesa para conversar traz maior otimismo para os investidores", diz Leonel Mattos, analista de inteligência de mercado da StoneX.

Por outro lado, a tensão entre Estados Unidos e China reduz o apetite por risco. Há uma semana, Trump anunciou tarifas adicionais de 100% sobre produtos chineses e novos controles de exportação sobre "todo e qualquer software crítico" até 1º de novembro, nove dias antes da atual trégua tarifária entre os dois países expirar.

As novas medidas comerciais foram em reação à expansão dos controles de exportação de elementos de terras raras pela China, produtos essenciais para uma série de indústrias, da automobilística à de defesa.

A proposta de tarifa de 100% não é sustentável, afirmou Trump em entrevista nesta sexta. "Mas o número é esse. Eles me forçaram a fazer isso", disse. Ele também confirmou que se reunirá com o líder chinês, Xi Jinping, em duas semanas na Coreia do Sul.

"Acho que vamos nos dar bem com a China, mas temos que ter um acordo justo. Tem que ser justo,"

A escalada de tensões entre Estados Unidos e China tem voltado a despertar temores de uma guerra comercial de grandes proporções, semelhante à do início do ano.

À época, Trump impôs tarifas de 145% sobre produtos chineses e Xi Jinping respondeu com 125% sobre mercadorias americanas. Depois de meses de cabo de guerra, as sobretaxas foram reduzidas temporariamente para 30% sobre a China e 10% sobre os EUA. Essa trégua é válida apenas até o dia 12 de novembro.

Ao mesmo tempo, um novo fator de pressão começa a se avizinhar nos mercados globais: o risco de uma bolha de crédito nos Estados Unidos estourar e, com isso, desestabilizar o sistema bancário da maior economia do mundo.

As preocupações começaram depois do colapso abrupto da First Brands Group, fabricante de anticongelantes, limpadores de para-brisa e pastilhas de freio. A companhia estava entre os maiores emissores de CLOs (obrigações de empréstimos garantidos, na sigla em inglês), um instrumento financeiro que reúne empréstimos de empresas, em especial as com grau de investimento baixo, e os vende como títulos de dívida para investidores.

As CLOs se tornaram populares entre seguradoras e outros grandes investidores que apostam que, ao distribuir seus empréstimos entre muitas empresas diferentes, estão protegidos contra o impacto de calotes em um ou dois negócios.

Mas a falência repentina da empresa levantou preocupações sobre o crescimento acelerado desse mercado, que criou uma demanda elevada por empréstimos alavancados frequentemente usados por empresas de capital privado para financiar aquisições. Alguns gestores de fundos temem que uma sequência de perdas nesses instrumentos possa fazer com que a máquina de securitização de Wall Street comece a falhar.

"Nos mercados de crédito há mais de um ano, tem havido um reconhecimento relutante de que há uma série de problemas que podem ser substanciais e perigosos para a economia em geral", diz Andrew Milgram, diretor de investimentos da Marblegate Asset Management, gestora especializada em dívidas problemáticas.

O colapso da First Brands segue a esteira do pedido de falência da financeira de automóveis Tricolor, voltada ao público de crédito de maior risco, em meio a alegações de fraude. Há suspeitas de que esses casos não são isolados.

"As duas inadimplências sucessivas da First Brands e da Tricolor Auto destacaram potenciais falhas e desafios na avaliação de crédito", disse o estrategista do Bank of America, Pratik Gupta. "O mercado começou a adotar uma visão mais negativa dos fundamentos de crédito."

Somam-se a esse cenário suspeitas de fraudes em empréstimos vinculados a fundos imobiliários problemáticos, "o que levou investidores a reduzir a exposição ao setor", destaca a Ágora Investimentos.

O índice bancário regional dos EUA caiu 6% na quinta-feira, quando dois bancos pequenos divulgaram problemas separados.

O Zions Bancorporation divulgou perdas de US$ 50 milhões ligadas a dois empréstimos comerciais e industriais, enquanto a Western Alliance revelou que havia iniciado um processo alegando fraude pelo Cantor Group.

Analistas agora traçam paralelos entre as falências e as fraudes. O colapso das empresas credoras de CLOs e os calotes chamaram atenção para os riscos no crédito privado, um mercado em expansão, mas menos regulamentado, no qual empresas fizeram grandes empréstimos nos últimos anos.

"Quando você vê uma barata, provavelmente há mais e, portanto, todos devem estar prevenidos", disse o presidente-executivo do JPMorgan Chase, Jamie Dimon.