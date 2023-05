SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar abriu em alta nesta quinta-feira (18), com investidores acompanhando a tramitação do arcabouço fiscal no Congresso e as negociações sobre o aumento do teto da dívida nos Estados Unidos.

Às 9h06 (horário de Brasília), o dólar comercial à vista avançava 0,46%, a R$ 4,9572 na venda. Na B3, às 9h06 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,4%, a R$ 4,9700.

Na quarta (18), a Câmara dos Deputados do Brasil aprovou o regime de urgência para a nova regra fiscal, dando prioridade ao projeto. A expectativa é que o texto seja apreciado na próxima semana.

O relator do arcabouço na Câmara, Cláudio Cajado, diminuiu a lista de despesas que são exceções à regra e a criação de gatilhos de ajuste caso as contas do governo venham abaixo do esperado -como proibição de concursos públicos ou reajuste para servidores.

Nos EUA, o presidente Joe Biden e o principal republicano do Congresso dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, enfatizaram sua determinação para chegar a um acordo em breve para aumentar o teto da dívida de US$ 31,4 trilhões (R$ 155,4 trilhões) o governo federal e evitar um calote.

Após um impasse de meses, o presidente democrata e o presidente republicano da Câmara dos Deputados concordaram na terça-feira em negociar diretamente um acordo. Um pacto precisa ser alcançado e aprovado pelas duas casas do Congresso antes que o governo federal fique sem dinheiro para pagar suas contas, já em 1º de junho.

A Bolsa brasileira fechou em alta na quarta-feira, impulsionada pelas ações da Vale, que foram beneficiadas pelos contratos futuros do minério de ferro.

Já o dólar começou a sessão subindo, mas passou a cair no início da tarde, em meio a negociações sobre a elevação do teto da dívida nos Estados Unidos.

O Ibovespa subiu 1,17%, a 109.459 pontos, enquanto o dólar caiu 0,14%, a R$ 4,935.

As ações da Vale subiram 3,41% e ficaram entre as mais negociadas da sessão, apoiando a Bolsa brasileira, após os contratos futuros do minério de ferro nas Bolsas de Dalian e Singapura terem subido ao nível mais alto em quase três semanas.

Altas de B3 (2,03%) e Banco do Brasil (0,16%) também ajudaram o Ibovespa a fechar no positivo. Azul (14,89%), Renner (9,66%) e Gol (9,02%) tiveram os maiores ganhos da sessão.

Do lado contrário, a Petrobras registrou perdas desde o início do dia e fechou com queda de 2,24% nas ações preferenciais e 0,51% nas ordinárias, mesmo com a alta do petróleo no exterior, após um dia de ganhos depois do anúncio de sua nova política de preços.

Os juros futuros de longo prazo no país continuaram subindo levemente. Os contratos com vencimento para janeiro de 2025 foram de 11,70% para 11,72%, enquanto os para 2026 saíram de 11,19% para 11,21%. No curto prazo, os de vencimento em 2024 mantiveram-se estáveis em 11,30%.

Nos EUA, os índices subiram. Bancos regionais do país estão se recuperando após suas ações terem derretido nas últimas semanas, em meio a otimismo cauteloso do mercado sobre um potencial avanço no impasse em Washington sobre o limite da dívida do país.

O presidente dos EUA, Joe Biden, e o principal líder republicano do Congresso americano, Kevin McCarthy, enfatizaram nesta quarta sua determinação de chegar a um acordo em breve para aumentar o teto da dívida e evitar um calote catastrófico.

Com isso, o Western Alliance teve alta de 10,42% nesta quarta, enquanto o PacWest Bancorp, outro importante banco regional do país, subiu 21,44%

O KBW Regional Banking Index, índice que mede o desempenho de bancos regionais americanos, teve alta de 7,28%, depois de perder 1,87% na sessão anterior.

Já o Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq subiram 1,24%, 1,19% e 1,28%, respectivamente. Os ganhos marcaram a maior alta percentual em um dia para cada um dos três principais índices desde 5 de maio.