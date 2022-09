Dia do Cliente pode impulsionar vendas em moda, saúde e eletrônicos, diz startup

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os segmentos mais impulsionados no Dia do Cliente, data do varejo comemorada no dia 15, devem ser moda, beleza, saúde e eletrônicos, segundo relatório da Voxus, startup de negócios online.

Nas peças de vestuário o crescimento das operações pode superar 160% nos ecommerces na data, estima a Voxus.

Cosméticos e produtos para o corpo devem ter aumento médio acima de 30% nas transações, enquanto os eletrônicos, acima de 20%.

De acordo com a startup, as compras na data são mais abrangentes do que em momentos como Dias das Mães, Dia dos Pais e Dia dos Namorados, com busca de ofertas de perfil mais variado.