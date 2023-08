Corte acima de 0,5 ponto é 'pouco provável', afirma Copom em ata

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

O corte anunciado na semana passada foi o primeiro em três anos. A votação terminou dividida, com 5 votos a 4 pelo porcentual de 0,50 ponto. O voto de desempate foi dado pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto, o que foi visto por analistas como um aceno ao governo - que tem criticado a condução da política monetária.

Segundo o colegiado, essa confiança viria apenas com uma alteração dos fundamentos da dinâmica da inflação, como uma desaceleração mais forte do que a esperada dos preços de serviços.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central afirmou, na ata da sua última reunião, que julga como "pouco provável" um aumento adicional no ritmo de corte da Selic, que o colegiado já indicou que deve se manter em 0,5 ponto porcentual nos próximos encontros. Na semana passada, o Copom iniciou o ciclo de afrouxamento da política monetária com um corte de 0,5 ponto da taxa básica de juros - de 13,75% para 13,25% ao ano.

