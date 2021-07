Conta de luz segue com taxa extra mais alta em agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os brasileiros continuarão pagando mais na conta de luz no mês de agosto. A bandeira tarifária do mês seguirá a vermelha patamar 2, com custo de R$ 9,492 extras a cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos. O motivo é que o país vive uma das maiores crises hídricas de sua histórica, com seca.

Com isso, é necessário acessar as usinas térmicas, o que custa mais e é cobrado do consumidor. A taxa extra na luz foi reajustada em julho. Antes, custava R$ 6,24.

Criado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica.

Quando há pleno funcionamento das hidrelétricas do país, não há cobrança extra na energia e a cor da bandeira é verde, Há ainda a bandeira amarela e as vermelha nos patamares 1 e 2. Nestes casos, as cores indicam que a energia custará mais ou menos em função das condições de geração.

Com a manutenção da bandeira vermelha em seu maior patamar é importante reforçar aos consumidores ações relacionadas ao uso consciente e ao combate ao desperdício de energia, recomenda a agência.

Em São Paulo, há ainda outro agravante. A conta de luz da Enel, empresa que atende à região metropolitana, teve reajuste de 11,58% em julho.

Como economizar | Principais dicas para o inverno:

1. Banhos curtos e em temperatura razoável

Banho quente aquece e relaxa, mas cuidado: o chuveiro é um dos eletrodomésticos que mais gastam energia

Procure tomar banhos rápidos, de até cinco minutos

O ideal é evitar colocar o chuveiro na potência máxima com a temperatura no modo inverno, pois aumenta o gasto em 30%

Caso seu chuveiro seja muito antigo, considere trocá-lo por um modelo mais novo, com selo A do Procel ou a etiqueta do Inmetro

Outra sugestão é programar o banho para as horas mais quentes do dia

2. Use o aquecedor quando estiver no ambiente e desligue quando chegar à temperatura ideal

Os aquecedores também estão estão entre os maiores consumidores de energia elétrica no inverno

Nessa estação, eles podem ser os responsáveis por um terço do gasto com luz

Evite deixar o aquecedor ligado por longos períodos e utilize-o apenas enquanto estiver no ambiente

O ideal é ligá-lo até o cômodo ficar aquecido e depois desligá-lo

Certifique-se de que não há corrente de ar no ambiente, para que o ar quente do aparelho não escape

3. Roupa atrás da geladeira desperdiça energia

Nunca utilize a grade traseira para secar roupas ou calçados

O motor não foi feito para isso e pode haver choques elétricos

Outra dica é regular o termostato da geladeira, pois no inverno ele não precisa ser tão frio

4. Use a lavadora apenas na capacidade máxima

Procure usar sua lavadora na capacidade máxima indicada no manual, assim você poupa água e energia elétrica

Como a roupa não fica tão suja no frio, opte por programas de lavagens mais curtos

Fique alerta à quantidade de sabão, evitando repetir a operação de enxágue

Para as máquinas que têm a função de água aquecida, recomenda-se não usar esse recurso

Quanto às secadoras, utilize-as apenas quando realmente necessário

5. Lavando louça com água quente? Use somente no enxague

Prefira usar água fria para ensaboar pratos e copos e deixar a água quente para o enxague

Além disso, peça que um eletricista verifique a potência da torneira e a ligação elétrica, para que não haja um sobreaquecimento da tomada

6. Enxugue bem o cabelo antes de usar secador ou chapinha

Secador, chapinha e babyliss consomem bastante energia

Para economizar, a principal dica é secar bem o cabelo com a toalha antes de usá-los

DICAS PARA O ANO TODO:

7. Desconecte da tomada os aparelhos fora de uso

Eletrodomésticos e eletrônicos como televisores, carregadores de celular e notebooks consomem energia mesmo quando estão desligados se estiverem plugados à tomada

Por isso, o ideal é desconectar tudo quando não estiver usando

8. Apague sempre a luz

Apagar sempre as luzes é uma ser tarefa bem básica, que pode fazer a diferença no fim do mês

Um jeito prático e simples de se lembrar sempre dessa obrigação é colocar adesivos ou plaquinhas espalhadas pelos interruptores

9. Aposte nas lâmpadas corretas

O simples ato de trocar as opções incandescentes por fluorescentes é muito eficaz para economizar energia

Os modelos LED são ainda melhores, por serem recicláveis e não oferecer problemas que envolvem o mercúrio das fluorescentes

10. Abuse da iluminação natural

O sol é seu melhor amigo, então abuse dele abrindo as cortinas e as janelas e ocupando os espaços abertos, como jardins e varandas, para trabalhar, ler ou passar o tempo

11. Se puder, instale sensores de luz

Esse é um investimento que vale a pena e contribui muito para a economia de energia, já que a luz acende e apaga de forma automática

12. Prefira paredes de cores claras

Evite pintar paredes e tetos com cores escuras, porque elas refletem menos luz, exigindo lâmpadas mais potentes

13. Prefira aparelhos econômicos

Ao adquirir ou trocar produtos eletrônicos nacionais, opte pelos que possuem o selo de eficiência energética do Procel (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica)

No caso dos importados, opte pelos que possuem o selo Energy Star

Ar-condicionado

Neste caso, é possível comprar modelos com a tecnologia "inverter", que reduz o consumo de energia quando detecta que o cômodo precisa de menos refrigeração ou aquecimento

Outras dicas são manter a temperatura entre 21° e 23°C e limpar regularmente os filtros do aparelho

14. Evite uso de aparelhos no horário de pico

Sempre que for possível, utilize aparelhos elétricos fora do intervalo das 17h30 às 21h, quando o consumo costuma ser maior

15 - TVs e computadores

Evite deixar a TV ligada se ninguém estiver assistindo

Programe o desligamento automático na madrugada

No caso do computador, desligue sempre que ficar mais de 2 horas sem utilização; e o monitor, a partir de 15 minutos

Fuga de energia:

A instalação elétrica deve ser verificada com frequência

Defeitos podem causar fuga de energia

É importante sempre contar com a avaliação de um eletricista de sua confiança, para garantir o bom funcionamento da rede interna

Não deixe fios expostos nos telhados, paredes e jardins; ha riscos de choque e há maior fuga de energia

Fontes: Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), Enel e Energytech Holu