Conselho do FGTS mantém redução de juros para Pró-Cotista e faixa 3 do Casa Verde e Amarela

Abelardo Diz, da Federação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, foi o único conselheiro a votar contra as mudanças, alegando que não atingem os objetivos propostos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) aprovou, nesta sexta (16), a prorrogação das reduções nas taxas de juros para a linha de crédito do Pró-Cotista e para a faixa 3 do programa Casa Verde e Amarela (para famílias com renda entre R$ 4.400 e R$ 8.000) até 30 de junho de 2023.

