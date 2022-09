Conselheiro de Alckmin, Pérsio Arida assina manifesto em favor de Rodrigo Garcia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Amigo e conselheiro econômico do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), o ex-presidente do Banco Central Pérsio Arida assinou manifesto de economistas em defesa da reeleição do atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB).

O documento foi organizado pelo secretário da Fazenda de São Paulo, Felipe Salto e assinado por economistas, empresários e administradores.

O texto diz que não pode haver retrocesso em conquistas como a responsabilidade fiscal e avanços na área social.

"Não podemos perder todas as conquistas das últimas décadas. Há muito por fazer. É preciso avançar e melhorar sempre. O caminho seguro para isso é a vitória do governador Rodrigo Garcia nas eleições de outubro", diz o manifesto, que pode ser assinado online neste link.

Há ainda uma crítica à polarização na eleição no plano nacional e a possibilidade de esse cenário se repetir no estado. Rodrigo Garcia e o ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro (PL) Tarcísio de Freitas (Republicanos) disputam a vaga no segundo turno para enfrentar Fernando Haddad (PT), aliado de Alckmin que, por ora, lidera as pesquisas.