Conheça o Beluga, avião baleia que chegou em SP nesta segunda

O modelo é adaptado do A330-200 e chega a ser ainda mais simpático que a versão ST --com dois olhos e uma boca de baleia pintados na fuselagem.

O Beluga é um modelo desenvolvido a partir do Airbus A300-600 e tem 39 metros de comprimento, 7,1 metros de largura e 6,7 metros de altura. Em 2018, a Airbus fez o primeiro voo com o Beluga XL, uma versão ainda maior do cargueiro.

O avião baleia é capaz de transportar aviões praticamente inteiros e ficou famoso com um meme nas redes sociais que mostrava uma aeronave sendo descarregada, brincando com a ideia de "como os aviões nascem".

A aterrissagem em Campinas estava prevista para o domingo (24). No entanto, antes de chegar em Fortaleza, o avião fez uma parada técnica no Senegal, onde uma tempestade acabou atrasando a decolagem para o Brasil --atrasando toda a programação.

O Beluga saiu de Toulosse, na França, no último dia 22. Carregou o helicóptero em Marignane e partiu com destino ao Brasil.

Na tarde de ontem (24), o avião pousou no Brasil pela primeira vez na história, no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. Esta também foi a primeira vez que o modelo veio para a América Latina.

Funcionários do aeroporto e policiais federais também aproveitaram a presença do Beluga para registrar o momento.

Batizado de Beluga por sua semelhança com a baleia-branca --também conhecida como baleia beluga--, o Airbus A300-600ST é praticamente uma celebridade entre os fãs de aviação. Seu pouso em Campinas chegou a ser transmitido ao vivo no Youtube e pelas redes sociais.

