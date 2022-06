Concurso do TJMG tem 284 vagas de nível médio e superior

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O TJ-MG (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais) liberou na quinta-feira (23) o edital de concurso público com 284 vagas de nível médio e superior.

O concurso é destinado ao preenchimento de vagas existentes e à formação de cadastro de reserva para cargos efetivos do Poder Judiciário de Minas Gerais.

Entre as vagas, 10% são destinadas a candidatos com deficiência e 20% a pessoas negras, por cargo, especialidade e unidade.

No caso do cargo de oficial judiciário, o salário é de R$ 3.264,98 e há duas especialidades. Para quem for concorrer à especialidade de assistente técnico de controle financeiro, é preciso ter concluído curso Técnico de Contabilidade, reconhecido por órgão governamental competente. Para as vagas de oficial de Justiça, é necessário ter concluído nível médio de escolaridade. Confira o edital para o concurso do TJMG.

As vagas de ensino superior são para o cargo de analista judiciário, com salário de R$ 5.113,09 e contam com as seguintes especialidades e respectivas qualificações necessárias:

Especialidade Graduação em curso de nível superior exigida na área de:

Administrador - Administração ou gestão pública

Analista de tecnologia da informação - Tecnologia da informação (também exige atuação mínima de dois anos na área)

Analista judiciário - Direito

Assistente social - Serviço social

Bibliotecário - Biblioteconomia

Contador - Ciências contábeis

Enfermeiro - Enfermagem

Engenheiro civil - Engenharia civil

Engenheiro eletricista - Engenharia elétrica

Engenheiro mecânico - Engenharia mecânica

Médico - Medicina

Psicólogo - Psicologia

Revisor judiciário - Letras ou direito

As formações devem ser reconhecidas por órgão governamental competente e, em alguns casos, o profissional deve ter registro e/ou inscrição profissional na entidade de classe da categoria. As informações completas podem ser conferidas no edital.

A jornada de trabalho é de seis horas diárias e 30 horas semanais, exceto para cargos e especialidades com jornada reduzida.

As atribuições de cada cargo, o quadro de vagas por unidade, e conteúdos programados para a prova estão disponíveis também no edital.

Inscrições Início: às 10h do dia 30 de agosto de 2022

Prazo final: às 23h59 do dia 29 de setembro de 2022

Local: online, pelo site www.ibfc.org.br

Taxa: R$ 90 para cargos de nível médio e R$ 100 para cargos de nível superior

Os pedidos de isenção do valor da inscrição podem ser feitos das 10h do dia 30 de agosto até as 23h59 do dia 5 de setembro de 2022.

Provas Data: 4 de dezembro de 2022

Locais: Belo Horizonte, Betim, Contagem, Diamantina, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha

O horário das provas e demais orientações serão publicados no Diário do Judiciário Eletrônico, além de disponibilizados nos sites do TJMG www.tjmg.jus.br e do IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação) www.ibfc.org.br, que está operacionalizando o concurso.