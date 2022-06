IPCA-15 sobe 0,69% em junho e atinge 12,04% em 12 meses

O avanço, que entrou em vigor nas refinarias no dia seguinte, deve impactar o IPCA pelo menos em junho e julho, de acordo com economistas.

Pressionado, o presidente empilhou ataques contra a Petrobras nos últimos dias. O motivo foi o novo reajuste da gasolina e do óleo diesel anunciado pela estatal no dia 17 de junho.

Em 2022, um componente adicional passou a pressionar parte dos preços: a Guerra da Ucrânia. Com o conflito, petróleo e commodities agrícolas subiram no mercado internacional.

Escassez de insumos, alta nos custos de produção de bens diversos, efeitos negativos do clima em energia e alimentos e impactos da turbulência política sobre a taxa de câmbio fazem parte dessa lista no Brasil.

O IPCA-15, pelo fato de ser divulgado antes, sinaliza uma tendência para os preços. O indicador prévio costuma ser calculado entre a segunda metade do mês anterior e a primeira metade do mês de referência da divulgação. Neste caso, os preços foram coletados de maio a junho.

Como a variação do IPCA é calculada ao longo do mês de referência, o dado de junho ainda não está fechado. Será conhecido no dia 8 de julho.

O resultado veio um pouco acima das estimativas do mercado financeiro. Na mediana, analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam avanço de 0,68%. O IPCA-15 havia subido 0,59% no mês anterior (maio).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.