Comércio vai ao BNDES pedir ajuda para micro e pequena empresa nesta semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o fechamento de 60 mil empresas em São Paulo em 2020 e com a perspectiva de que a recuperação do setor deve vir só no segundo semestre, a FecomercioSP pediu uma reunião com o BNDES nesta sexta (7), na tentativa de levantar recursos para micro e pequenas empresas e linhas de crédito no modelo do Pronampe.

A entidade diz que vai propor que a ajuda seja disponibilizada por meio da Desenvolve SP, agência de fomento paulista.