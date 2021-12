China orienta depreciação da moeda local ao fixar paridade do dólar em 6,37 yuans

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) orientou uma nova depreciação do yuan em relação ao dólar nesta sexta-feira (10) ao fixar a moeda americana em 6,3702 yuans, de 6,3498 yuans na véspera. O BC chinês permite variação cambial de até dois pontos porcentuais para cima ou para baixo em relação à taxa de paridade estipulada. Fonte: Dow Jones Newswires.

