China: Didi fechará capital em NY e listará ações em Hong Kong

A Didi listou suas ações em Nova York em 30 de junho depois de levantar cerca de US$ 4,4 bilhões em um IPO. Logo em seguida, as autoridades chinesas, surpreendidas com a decisão, disseram que estavam conduzindo uma análise de segurança de dados. Os reguladores chineses também impediram que os negócios de Didi na China adicionassem novos usuários e ordenaram que alguns aplicativos fossem desativados. Com informações da Dow Jones Newswires.

