Câmara aprova reajuste de 9% dos servidores federais

Antes de ser aprovada na Câmara, a MP do reajuste de servidores passou por uma comissão mista de senadores e deputados, na qual foi incluído pela deputada Alice Portugal (PC do B-BA) o trecho que ampliava o limite de crédito consignado para a categoria.

As outras duas propostas que precisam tramitar rapidamente são o novo salário mínimo e as novas regras do vale-refeição, ambas com data limite na próxima segunda-feira (28), mas que também devem ser apreciadas nesta semana.

A MP também amplia de três para quatro o número na direção da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba).

