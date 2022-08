Caixa libera saque aniversário do FGTS para nascidos em agosto

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Os trabalhadores nascidos em agosto já podem retirar o dinheiro do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O valor, liberado desde o dia 1º, estará disponível para retiradas até o dia 31 de outubro deste ano. Caso o trabalhador não saque o recurso no prazo, ele volta automaticamente para sua conta no FGTS.

Os aniversariantes de agosto que queiram receber a parcela anual neste ano podem aderir à modalidade até o dia 31 de agosto. A adesão ao saque anual pode ser feita no site e aplicativo do FGTS e nos pontos de atendimento da Caixa, como agências e caixas eletrônicos.

Além do recurso disponibilizado no mês de aniversário, os trabalhadores podem solicitar o empréstimo de antecipação do FGTS. Neste caso, é preciso consultar nos bancos autorizados quais as taxas cobradas pelo serviço e os valores que podem ser antecipados. Especialistas não recomendam pegar esse tipo de empréstimo, a menos que seja em caso de extrema necessidade. As taxas mensais mínimas variam de 1,49% a 1,99% e é possível fazer até dez saques antecipados.

O trabalhador que optar pelo saque-aniversário resgata o valor anual, mas perde o direito de ter acesso a todo o saldo do FGTS se for demitido sem justa causa (a multa de 40% é mantida).

CALENDÁRIO DO SAQUE-ANIVERSÁRIO EM 2022

Nascidos em - Início do pagamento - Data final para sacar o valor

Janeiro - 03/jan - 31/mar

Fevereiro - 01/fev - 29/abr

Março - 02/mar - 31/mai

Abril - 01/abr - 30/jun

Maio - 02/mai - 29/jul

Junho - 01/jun - 31/ago

Julho - 01/jul - 30/set

Agosto - 01/ago - 31/out

Setembro - 01/set - 30/nov

Outubro - 03/out - 30/dez

Novembro - 01/nov - 31/jan/2023

Dezembro - 01/dez - 28/fev/2023

VALOR QUE PODE SER SACADO

O valor liberado pela Caixa depende do saldo total que o trabalhador tem em suas contas do FGTS, incluindo as contas ativas (do emprego atual) e inativas (de trabalhos anteriores). Por exemplo: se o saldo é de R$ 800, poderá sacar 40% (R$ 320) mais a parcela fixa de R$ 50, totalizando R$ 370.

Quem tem até R$ 500 de FGTS pode sacar metade do valor. Quanto maior o valor total do FGTS, menor o percentual autorizado para o saque anual.

Saldo no FGTS (em R$) - Alíquota - Parcela adicional (em R$)

Até 500 - 50% - -

De 500,01 até 1.000 - 40% - 50

De 1.000,01 até 5.000 - 30% - 150

De 5.000,01 até 10.000 - 20% - 650

De 10000,01 até 15.000 - 15% - 1.150

De 15.000,01 até 20.000 - 10% - 1.900

Acima de 20.000,01 - 5% - 2.900

COMO ADERIR À MODALIDADE

No aplicativo oficial do FGTS, após informar número do CPF e senha cadastrada, aparecerá, na página inicial, o banner "Saque Aniversário do FGTS". Se não fez a adesão, o sistema mostrará que o trabalhador é optante do saque-rescisão.

No aplicativo também é possível simular o valor previsto para a retirada anual, com base no saldo existente na conta. A adesão pode ser feita ainda pelo internet banking da Caixa ou nas agências do banco.

VEJA O PASSO A PASSO PARA CONSULTAR O SALDO NO APP DO FGTS

Abra o app e clique em "Entrar no aplicativo"

Aparecerá a frase "FGTS deseja usar caixa.gov.br para iniciar sessão"; vá em "Continuar"

Informe seu CPF, vá em "Não sou um robô", selecione as imagens pedidas e vá em "Verificar"; em seguida, clique em "Próximo"

Digite sua senha e vá em "Entrar"; caso não se lembre, clique em "Recuperar senha"

O sistema pedirá para você cadastrar uma conta bancária, caso não queira fazer isso, vá em "Voltar para a tela inicial"

Na tela inicial, aparecerão as informações relativas às empresas em que trabalhou

O saldo de valores da empresa atual ou da última empresa na qual trabalhou aparece no topo da tela; é a primeira; clique sobre ela para ver as movimentações

Para guardar os dados, clique em "Gerar extrato PDF" e salve em seu celular

Para ver todas as empresas nas quais trabalhou, vá em "Ver todas as suas contas"

O último depósito bancário estará informado na tela inicial, no quadro cinza.