Caixa dá desconto de até 90% em dívida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira (6) uma nova rodada de sua campanha de renegociação de dívidas batizada de Você no Azul. O programa oferece descontos de até 90% para pessoas e empresas que tenham débitos com o banco.

Embora já exista desde 2019, a campanha está sendo retomada em meio à corrida pelo segundo turno das eleições e foi antecipada como uma novidade pelo candidato Jair Bolsonaro (PL), dias após seu concorrente à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), incorporar proposta de Ciro Gomes (PDT) para lidar com os endividados.

Segundo a Caixa, cerca de 4 milhões de clientes e 400 mil empresas têm dívidas em atraso com a instituição e poderão renegociá-las. Na maioria dos casos, o débito não ultrapassa os R$ 5.000 e mais de 80% dos clientes poderão liquidar o que devem por menos de R$ 1.000, segundo o banco.

A expectativa é que o banco recupere até R$ 1 bilhão em dívidas em atraso até o fim do ano -valores que já eram lançados como prejuízo no balanço.

Todas as modalidades de dívidas podem ser renegociadas no programa, exceto contratos de habitação e agrícolas. Não há limitação de valor.

Segundo o banco, a maior parte das dívidas vem do cartão de crédito de pessoas físicas. A ideia é estimular o pagamento à vista, oferecendo descontos de até 90% sob o valor total em atraso.

EMPRÉSTIMO DO AUXÍLIO BRASIL SERÁ LIBERADO ENTRE 10 E 15 DE OUTUBRO

A Caixa também pretende incentivar que as pessoas renegociem suas dívidas à vista usando recursos do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Segundo Marques, o empréstimo deve estar disponível entre os dias 10 e 15 de outubro.

A ideia, segundo a presidente da estatal, é que os clientes troquem uma dívida mais cara por uma mais barata. Segundo ela, a instituição está trabalhando com as agências para instruir os clientes. "A hora que estiver disponível o consignado, vai ser uma oportunidade grande não só para empreender, mas para renegociar e substituir uma dívida pela outra", disse.

QUAIS DÍVIDAS PODEM SER NEGOCIADAS?

À exceção das dívidas agrícolas e de financiamentos imobiliários, todas as outras modalidades podem ser renegociadas no programa, como cheque especial, cartão de crédito e capital de giro. Não há limitação de valor e os clientes podem negociar mais de uma dívida.

O QUE É PRECISO FAZER?

Com o número do CPF, o cliente pode verificar os descontos:

- no aplicativo da Caixa

- pelo WhatsApp (0800 104 0104)

- nas agências e lotéricas

- pelo site da campanha (www.caixa.gov.br/vocenoazul)

O banco ainda terá caminhões para renegociação de dívidas visitando algumas cidades do país.

Os contratos que podem ser renegociados online são os mais simples, como cheque especial, cartão de crédito e outras modalidades que não envolvem garantia. Será gerado um boleto para o cliente quitar a dívida à vista.

QUAL O VALOR DO DESCONTO?

O percentual não é tabelado e depende de cada contrato. Segundo Júlio Volpp, vice-presidente da rede de varejo da Caixa, em tese quanto mais antiga a dívida, maior o desconto, já que a dificuldade de recuperação do crédito é maior. À vista os descontos serão maiores, embora haja opção de parcelamento em alguns casos.

QUAL O BENEFÍCIO?

Os clientes que optarem pela renegociação terão a dívida liquidada e a retirada do nome dos cadastros restritivos externos, que será feito em até cinco dias uteis.

ATÉ QUANDO VAI FUNCIONAR?

A nova rodada de renegociação começou em outubro e vai até 29 dezembro, com possibilidade de prorrogação.

BANCO FAZ CAMPANHAS DESDE 2017

Durante o anúncio da nova etapa, a presidente da Caixa, Daniella Marques, destacou que desde 2017 a instituição faz anualmente campanhas de recuperação de crédito —batizadas de Você no Azul em 2019.

Segundo Marques, 70% das dívidas poderão ser renegociadas pelos canais online, por meio de aplicativos, site e redes sociais da Caixa.

Questionada sobre a data de lançamento do programa ocorrer em meio ao período eleitoral, Marques minimizou a questão, dizendo que o anúncio sempre ocorre nesta mesma época. "É normal que, a partir do balanço do ano, entremos no quarto trimestre abrindo essa oportunidade de renegociação. São dívidas em atraso, então muita gente já tem provisão, e aí abre-se uma janela de oportunidade para que essas pessoas renegociem", afirmou.