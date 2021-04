Caixa avalia antecipar mais parcelas do auxílio emergencial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal avalia antecipar as próximas parcelas do auxílio emergencial 2021. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (16) pelo presidente do banco, Pedro Guimarães.

"A partir da avaliação do pagamento deste primeiro ciclo, poderemos também antecipar os pagamentos dos ciclos 2, 3 e 4. Será como foi feito agora, onde primeiro publicamos o calendário, vimos como foi a dinâmica do pagamento, percebemos que estávamos indo bem e, aí, antecipamos", afirmou Guimarães.

Na quinta (15), durante live com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o presidente da Caixa já havia anunciado a antecipação das datas para saques e transferências a outros bancos da primeira parcela do auxílio.

O adiantamento não vale para beneficiários do Bolsa Família, que recebem o auxílio a quem têm direito no calendário normal de pagamentos do programa.

Com a mudança anunciada pela Caixa, os trabalhadores informais e inscritos no CadÚnico nascidos em janeiro poderão transferir ou sacar os valores das poupanças sociais digitais a partir do dia 30 de abril. Antes, o saque só seria possível no dia 4 de maio.

A antecipação permite, ainda, que todos os beneficiários possam realizar transferências e saques da primeira parcela até o dia 17 de maio. No calendário anterior, a última data de saque estava prevista para ter início no dia 4 de junho.

No caso do crédito na poupança social digital, que teve início em 6 de abril, houve a antecipação de duas datas. O depósito no Caixa Tem para nascidos em novembro e em dezembro passou dos dias 29 e 30 de abril, respectivamente, para os dias 28 e 29.