Brasil não tem condição de fazer grande programa de subsídios como os EUA, diz Haddad

No entanto, a oposição ao democrata critica o presidente, e atribui à legislação um dos motivadores da disparada da inflação no país. A transição verde é ainda o pano de fundo da greve histórica de trabalhadores de montadoras contra Ford, GM e Stellantis. O sindicato que representa a categoria argumenta que os salários precisam ser reajustados também porque as empresas receberam enormes incentivos para migrarem para a produção de veículos elétricos.

A Casa Branca conseguiu aprovar no Congresso um pacote histórico de incentivos para a energia verde. Sancionada há cerca de um ano, a Lei para Redução da Inflação, apesar do nome, tem esse objetivo.

Questionado sobre as expectativas com o evento ao longo da semana, Haddad respondeu que sua "fixação é transformação ecológica". "É a grande oportunidade que o Brasil tem de se reindustrializar."

