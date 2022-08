Bolsonaro diz que picanha de Lula é 'conversa mole' e não tem filé mignon pra todo mundo

O presidente segue em agenda no estado de SP nesta sexta. Ele ainda participará de uma entrevista ao podcast "Ironberg", voltado a fisiculturistas. À noite, Bolsonaro viaja a Barretos, no interior paulista, onde visita a tradicional festa rodeio da cidade.

"Acreditar nessa conversa mole de que você vai ter tudo, que eu vou passar a gasolina pra R$ 3. De que vai todo mundo comer picanha todo fim de semana. Não tem filé mignon pra todo mundo!", disse o chefe do Executivo federal em conversa com empresários na manhã desta sexta (26), na capital paulista.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.