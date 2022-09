BCE: Lane reforça expectativa por alta de juros nos próximos 'vários encontros'

Apesar disso, Lane reiterou que as decisões sobre as taxas dependerão dos indicadores econômicos e serão tomadas individualmente a cada reunião. "Reavaliaremos regularmente nossa trajetória de política à luz das informações recebidas e da evolução das perspectivas de inflação", disse.

Em meio à persistente escalada da inflação na zona do euro, o Banco Central Europeu (BCE) deve elevar os juros nos próximos "vários encontros", afirmou o economista-chefe da instituição, Philip Lane, nesta quarta-feira, 14. Segundo ele, o objetivo da autoridade monetária é conter a demanda e impedir uma escalada nas expectativas de inflação na zona do euro.

