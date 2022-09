BC reporta vazamento de 137 mil chaves PIX vinculadas ao 'Abastece Aí'

Conforme o BC, os usuários atingidos serão notificados exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking de sua instituição de relacionamento. A autarquia relatou que nem o BC, nem as instituições participantes da plataforma, enviarão mensagens via WhatsApp, SMS ou similares, tampouco ligações telefônicas ou farão contato por e-mail.

O Banco Central apontou que a falha de segurança aconteceu entre os dias 1º de julho e 14 de setembro devido a "falhas pontuais" no sistema do Abastece Aí.

Segundo a instituição financeira, as informações obtidas são de natureza cadastral, como o nome do usuário, CPF, instituição de relacionamento, agência, número e tipo de conta, além da data de criação da chave Pix. O BC afirma que esses dados não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras.

