Auxílio Brasil de R$ 600 nasce valendo menos que emergencial de R$ 600

O aumento do Auxílio de R$ 400 para R$ 600 era um dos itens da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) nº 15, conhecida como PEC dos Auxílios. O Auxílio Brasil é o substituto do Bolsa Família.

Ao corrigir os R$ 600 com a inflação do período, o cálculo mostra que seriam necessários R$ 725 para comprar as mesmas coisas que eram compradas com os R$ 600 há dois anos. Na prática, o brasileiro perdeu R$ 125 de poder de compra.

Com a inflação, o brasileiro perdeu poder de compra em dois anos. O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), índice oficial de inflação do país medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), teve alta de 20,7% de abril de 2020 até junho deste ano.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.